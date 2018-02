Giubileo della luce dei Comuni, 33 interventi per 3,2 milioni

Trentatre nuovi interventi per un totale di oltre 3,2 milioni di euro, che si sommano ai 15 già in corso di realizzazione. Il ministero dell'Ambiente finanzierà così i progetti inseriti nella graduatoria del 'Giubileo della luce' dei Comuni, che cerca di coniugare la sostenibilità ambientale, col turismo e la riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano. "Sostenibilità e valorizzazione dei Comuni - osserva il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'Anci a Roma - sono temi strettamente connessi. Tra l'altro, il 64% dei Comuni che vengono finanziati sono inferiori ai 5 mila abitanti, mettendo così in evidenza come si tratti di uno strumento significativo per valorizzare il nostro territorio e che testimonia la volontà di sostenere i piccoli Comuni e i borghi, in alcuni casi anche simbolici perché colpiti per esempio da eventi sismici come Narni".