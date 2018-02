Augusta, 17enne segnala intenzioni suicide di un coetaneo ligure

Litiga con la fidanzatina e confida ad un amico virtuale in chat l'intento di suicidarsi. L'amico, anch'egli 17enne di Augusta, pur non conoscendo il ragazzo, segnala la conversazione ai Carabinieri, fornendo come unico riferimento una utenza telefonica. I militari dell'Arma riescono a risalire ad una famiglia che vive a Ceriale, in provincia di Savona, e informa i colleghi di Albenga. Questi ultimi contattano la donna intestataria dell’utenza telefonica che risulta essere la madre del giovane adolescente. La donna conferma che il figlio stava attraversando un periodo particolare dopo la fine della sua relazione sentimentale e che sfogava il proprio stato d’animo sui social network, ma rassicura i militari che erra tutto a posto.