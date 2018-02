Siracusa, furti in serie tra il Plemmirio e Santa Teresa Longarini: 2 arresti

Furti in abitazione e ai danni delle ferrovie nelle ultime ore a Siracusa.

Due persone sono state arrestate: al Plemmirio i Carabinieri hanno sorpreso Roberto De Carolis, 63 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato all'uscita da un complesso residenziale, dopo aver fatto "visita" a tre abitazioni. Si era introdotto all’interno dopo aver forzato alcune finestre e aveva portato via apparecchiature elettroniche ed attrezzature per giardinaggio per un valore di circa 2000 euro.

Paolo Giuga, 42 anni, anch'egli conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri di Cassibile mentre usciva da un’area di pertinenza dello scalo ferroviario merci di contrada Santa Teresa Longarini. Si era impossessato di 215 chili di piastre in ferro, destinate al fissaggio dei binari ferroviari alle traversine.

In entrambi i casi la refurtiva è stata interamente restituita ai legittimi proprietari.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.