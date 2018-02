Siracusa, un malore e muore durante partita con amici

Venticinque anni e una grande passione per la musica napoletana neomelodica. Questo era Simone Cancelliere. Il suo profilo facebook ne era la testimonianza. Ieri sera una normalissima partita a calcetto con gli amici, ai campetti di Epipoli e improvvisamente qualcosa non va: il giovane fa appena in tempo a dire che si sente male e si accascia al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il giovane è morto. Sul posto il 118 e la Polizia.