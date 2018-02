Marzamemi, Sorbello: "Si riattivi la tonnara per destagionalizzare il turismo"

Le tonnare fisse italiane potranno richiedere l’assegnazione di quote tonno aggiuntive (circa il 15 per cento) attribuite all’Italia dall’Unione Europea.

Nelle prossime settimane sarà sottoscritto il decreto di riparto.

A renderlo noto è Salvo Sorbello, consigliere nazionale Anci.

"Favignana è in pole position - commenta Sorbello - ma, visto che le quote saranno assegnate anche per i prossimi anni, Marzamemi deve farsi avanti e chiedere di essere inclusa nell’elenco nazionale che sarà ufficializzato presto dal Ministero delle politiche agricole e alimentari. Si potrebbe così riattivare, dopo 50 anni, la tonnara più importante della Sicilia orientale, con un enorme ritorno economico per tutto il sud-est, soprattutto in mesi come quelli della tarda primavera, contribuendo a destagionalizzare il turismo in zone come la nostra che hanno ancora grandi potenzialità da esprimere".