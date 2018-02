Pachino, sospesa licenza a bar di via Pascoli

Sospensione delle licenza per 30 giorni al titolare di un bar di via Pascoli, a Pachino.

L’esercizio commerciale è ritenuto essere ritrovo abituale per pregiudicati. Questo è emerso dai controlli e riscontri effettuati dalla Polizia e che hanno portato al decreto emesso dal Questore di Siracusa.

L'ultimo episodio riguarda il tentato omicidio di un noto pregiudicato avvenuto di recente per il quale si è registrata la mancata collaborazione di tutti i presenti.