Siracusa, aria pesante a Belvedere: residenti e migranti quasi allo scontro fisico

Rischia di precipitare la situazione dell'ordine pubblico a Belvedere dopo gli ultimi episodi che hanno visto contrapposti i residenti da un lato e alcuni migranti dall'altro. Il clou ieri sera con un tentativo di linciaggio. I residenti sono esasperati e chiedono che il loro diritto alla sicurezza sia tutelato e garantito.

Le lamentele battono sulla presenza del centro di accoglienza al Mater Dei. I residenti segnalano la presenza di migranti uomini che sarebbero stati protagonisti negli ultimi giorni di episodi di aggressione nei confronti di residenti del quartiere. In realtà si tratta di un giovane che già lunedì mattina è stato trasferito in un altro centro di accoglienza, per quello che era successo domenica, ma che ieri è tornato autonomamente a Belvedere. Sul posto ieri sera è intervenuta la Polizia che ha riportato la calma e condotto via il ragazzo.

Nei giorni scorsi il presidente della circoscrizione Pantano ha inviato una nota al prefetto per chiedere interventi sul fronte della sicurezza.

Lunedì pomeriggio ci sarà una manifestazione di piazza. Domani, intanto, riunione del consiglio di quartiere che si terrà nei locali circoscrizionali.

"Non si vuole puntare il dito contro qualcuno - scrive il consigliere di circoscrizione Claudio Marino - ma trovare soluzioni vere al problema".