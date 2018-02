Siracusa, albergatori siracusani in cerca di personale

Si avvicina a grandi passi l'inizio della stagione turistica e l'Associazione Noi Albergatori annuncia la ricerca di figure professionali.

“Abbiamo ritenuto opportuno – dichiara il Presidente dell’associazione Noi Albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano – integrare il nostro website con una nuova sezione dedicata all’offerta d’impiego da parte delle nostre strutture associate e predisporre un indirizzo e-mail per coloro che ricercano occupazione nel settore alberghiero. Per le richieste di personale specializzato priorità verrà data ai candidati in possesso d’idonea formazione professionale e in grado di padroneggiare la lingua inglese e, possibilmente, una o altre due lingue tra francese, tedesco, spagnolo e russo. Agli alunni degli istituti scolastici offriremo l’opportunità, laddove possibile, di un addestramento sul campo attraverso il percorso di alternanza scuola/lavoro o lo stage”

I dati inseriti verranno raccolti e catalogati all’interno del database recruiting dell’associazione che si attiverà nel momento in cui offerta e domanda di lavoro s’incontrano.

Le mansioni più richieste riguardano il settore front-office e il comparto cucina, ristorante e bar. Verranno inoltre esaminate le domande per le mansioni di addetto alla manutenzione e di bagnino in possesso di regolare brevetto. Anche i responsabili didattici degli istituti scolastici locali potranno avvalersi della “casella Job” per presentare richiesta di alternanza scuola/lavoro o stage per conto dei propri alunni.