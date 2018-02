Siracusa, lettera minatoria con proiettile a Napolitano

Torna da una vacanza con la famiglia, moglie e figlie, e nella cassetta della posta, tra le varie buste, ne trova una anonima, senza mittente e destinatario. La apre e vede quello che non si immaginava e che, di certo, non avrebbe voluto trovare: un proiettile e un foglio con una frase chiaramente minacciosa.

Lui è Giovanni Napolitano, candidato sindaco alle prossime amministrative di Siracusa per la lista del Meet up "Amici di Beppe Grillo".

Lo contattiamo e dalla sua voce si percepisce il dispiacere per quanto accaduto:

"Io posso anche dar fastidio a qualcuno per quello che dico o che veicolo attraverso facebook - ci dice - ma non concepisco i limiti che gli altri cercano di imporre alla libertà di espressione".

Napolitano rispedisce al mittente le varie illazioni sulla ragione alla base dell'atto intimidatorio e riconduce l'accaduto alla sua attività politica: " Con il Meet up - riferisce - ci stiamo muovendo per capire meglio le grandi problematiche della città dall'acqua ai rifiuti, chiedendo accesso agli atti, e forse sto dando fastidio a qualcuno".

Infine il pensiero va alla sua famiglia: "Mia madre è molto preoccupata e mia moglie altrettanto. E questa è una cosa che mi dispiace davvero tanto".

Sull'accaduto è già stata presentata formale denuncia in Questura.