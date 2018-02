Siracusa, spiaggia Calarossa privata: Ortigia sostenibile ricorre al Tar

Il Comitato Ortigia sostenibile va avanti, e lo fa con il supporto dei cittadini. E' una vera e propria battaglia aperta quella della spiaggetta di Calarossa, portata in assemblea lunedì scorso.

Già nelle scorse settimane il comitato aveva chiesto al sindaco di revocare l'affidamento della spiaggia ai privati, ma adesso si fa sul serio e si ricorre al Tar.

Un impegno, così come riferisce lo stesso comitato, non solo professionale ma soprattutto finanziario che però adesso deve essere fatto.

"Più di trenta persone - si legge in una nota - hanno risposto all’appello lasciando in deposito ai referenti del Comitato Ortigia Sostenibile, la somma di 290 euro: i primi ad essere messi in cassa, perché la petizione è continuata e continua tutt’ora presso i punti di raccolta che sono stati individuati, su iniziative volontarie, in vare zone della città". L'ultima carta che vale la pena giocare, conclude il comitato.