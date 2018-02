Floridia, incendio in appartamento: lievi danni, nessun ferito

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti, nella notte, in via Catania a Floridia per un incendio all’interno di una abitazione. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’incendio è avvenuto per cause accidentali dovute al surriscaldamento della canna fumaria di un camino a contatto con le travi in legno della mansarda.

A parte lievi danni all'abitazione non ci sono stati feriti.