Rosolini, a fuoco nella notte due autovetture in via Canova

Sono partite a fuoco due autovetture, nella notte, in via Canova a Rosolini. I due mezzi sono andati completamente distrutti, e in più le fiamme hanno danneggiato un'altra autovettura parcheggiata vicino. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Sul posto non sono stati rivenuti elementi utili per ricostruire la natura dell’incendio. I Carabinieri hanno aperto le indagini per chiarire la vicenda.