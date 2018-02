Siracusa, operazione antidroga al Bronx: 2 arresti

Sono scattate nel corso della nottata le manette per altre due persone, sfuggite ieri al blitz antidroga dei Carabinieri nel Bronx di Siracusa. Si tratta di Francesco Salemi, 50 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia specifici e Francesco Campailla, 46 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato.

I due sono stati sorpresi proprio mentre stavano vendendo sostanze stupefacenti a due assuntori locali. A seguito di perquisizione, è stato possibile trovare a bordo di un’autovettura utilizzata dai due, 110 dosi di cocaina per un peso complessivo di 27 grammi di stupefacente. Addosso ai due è stata trovata una somma contante pari a 195 euro in banconote di piccolo taglio, frutto dello spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro. I due sono stati condotti al Cavadonna.

Ancora quattro i latitanti sfuggi ieri dal blitz