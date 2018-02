Siracusa, Grienti: "Raccolta Differenziata? Un vero pasticcio"

"Pasticciaccio Raccolta Differenziata" - sono parole dure quelle del consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti, sul servizio di igiene urbana.

"Ci sono stati, - spiega Grienti - tanto per cominciare, due errori in fase di programmazione, che sono stati corretti in corso d’opera: il primo riguarda l’orario di esposizione dei contenitori fuori dalle abitazioni che, dalle 22, è stato anticipato alle 20 per agevolare gli anziani; il secondo invece riguarda chi non era in regola con il pagamento della Tari. A costoro in un primo momento non erano stati consegnati i mastelli, poi, però il Comune ha fatto marcia indietro. Errori marchiani, che si potevano e dovevano evitare. - continua - Sarebbe stato giusto e opportuno, inoltre, effettuare una fase di rodaggio più lunga, eliminando gradualmente i cassonetti verdi dalle strade. Il Comune invece li ha rimossi tutti nell’arco di tre giorni. Molti residenti, restii alla differenziata, hanno deciso di recarsi nella vicina Borgata per conferire i loro sacchetti. Assistiamo così ad uno spettacolo indecoroso con cassonetti straboccanti di spazzatura. Che succederà quando a breve i cassonetti saranno rimossi anche dal Quartiere Borgata/Santa Lucia? - e poi conclude con una provocazione - Inoltre, la campagna informativa del Comune è stata tutt’altro che impeccabile".

Secondo Grienti, infatti, è stato spiegato poco e male il metodo della differenziata. La sporcizia che si è accumulata per la città, secondo Grienti, triplicherà non appena sarà allargato il servizio al resto dei quartieri