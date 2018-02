Siracusa, lo strano like del consigliere sulla fuga di Capodieci

Continua la latitanza di Francesco Capodieci, sfuggito ieri al blitz dei carabinieri nel Bronx di Siracusa. La figlia, nelle ultime ore, ha pubblicato un post su Facebook elogiando la figura del padre, post che peraltro ha trovato riscontro nel like del consigliere comunale Gaetano Favara (eletto nelle liste della maggioranza che sostengono il sindaco Giancarlo Garozzo).

La vicenda è rimbalzata su LaSpia.it, giornale diretto da Paolo Borrometi. "Può un consigliere comunale plaudere alla fuga di un ricercato dai Carabinieri della città che rappresenta come parte delle Istituzioni?" - scrive il giornalista.

A controbattere è il primo cittadino: "Il fatto è di una gravità inaudita, a maggior ragione in un momento in cui a Siracusa tutti dobbiamo essere accanto ai magistrati ed agli inquirenti che cercano di riportare la legalità ed ai giornalisti che raccontano con determinazione e coraggio. - dichiara Garozzo - Debbo dire, però, che ho sentito il consigliere Favara e lo stesso mi ha detto che fosse all’oscuro della latitanza di Capodieci. Conosco comunque Favara come una persona per bene lontana dalle dinamiche dei clan. Appena ha capito di cosa si trattasse ha provveduto immediatamente a rimuovere il like".