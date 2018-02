Siracusa, rete scuole: Monterosso "Coinvolgere tutti attori della vicenda"

"L’auspicio del Partito Democratico è che la questione della riorganizzazione scolastica, che crea non poca apprensione tra le famiglie e i dirigenti scolastici, vada affrontata in modo razionale e partecipativo, coinvolgendo nelle scelte operative tutti i soggetti istituzionali e le organizzazioni sindacali". Interviene così Marco Monterosso, segretario cittadino del Partito Democratico, sulla scottante questione della rete scolastica Siracusana da riorganizzare.

"Le preoccupazioni espresse pubblicamente da GGIL-CISL-UIL scuola vanno tenute in debita considerazione in quanto danno voce al disagio manifestato dai genitori degli alunni ed evidenziano il rischio che la situazione di incertezza che serpeggia nel mondo scolastico possa avere contraccolpi negativi sulle iscrizioni e sul rapporto tra iscritti e offerta formativa. - e infine conclude - Data la delicatezza della questione e l’impatto sociale che ne può derivare continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione".