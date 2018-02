Priolo, donna ruba caffè in centro commerciale

Ha rubato, all'interno di un centro commerciale in contrada Spalla, 8 confezioni di cialde di caffè e due contenitori porta vivande, per un valore complessivo di circa 58 euro.

A fermare la donna (di 45 anni) presunta autrice del furto la Polizia di Stato.

La donna è stata denunciata per il reato di furto aggravato.