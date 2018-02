Arrestato Lentinese con 42 kg di marijuana

Aveva in auto 42 chili di marijuana. Si tratta del lentinese, Vincenzo Sorge, già noto alle forze dell'ordine, arrestato domenica mattina dalla Polizia stradale, in contrada Gerardo, nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

L'uomo non si è fermato all'alt durante un controllo su strada, mentre percorreva la SS 115. Da qui è scattato l'inseguimento durante il quale ha anche abbandonato l'auto con la droga e si è dato alla fuga per le campagne circostanti. Poco dopo è stato rintracciato e arrestato.

La Polizia Scientifica ha effettuato gli accertamenti sull’identità del Sorge e la pesatura della droga. All’interno del bagagliaio sono stati trovati 34 involucri di varie dimensioni per un peso complessivo lordo di circa 42.7 chili. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 400.000.

Sorge adesso è accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, reato aggravato per l’ingente quantità trasportata.