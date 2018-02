Siracusa, Sergio Cutrale: "Più tutele per i lavoratori agricoli tunisini"

"Inps e Consolato si attivino per sensibilizzare le autorità tunisine e velocizzare, così, l’invio delle certificazioni necessarie alle pratiche di disoccupazione" - è questo l'appello lanciato dal segretario generale della FAI Cisl Ragusa Siracusa, Sergio Cutrale. Quest'ultimo solleva il caso dei lavoratori agricoli tunisini presenti nel territorio siracusano e alle prese con una serie di ritardi che mettono a rischio l’erogazione degli assegni familiari.

"Gli accordi tra Inps e Tunisia – precisa Cutrale - prevedono la presentazione di un modulo, il TNI6, con i dati dei familiari rimasti in patria e la loro situazione reddituale. Pratiche che, purtroppo, continuano a non essere compilate in modo esatto o non arrivano negli uffici italiani.

La situazione, a questo punto, - continua il segretario della FAI territoriale – rischia di degenerare. I lavoratori tunisini si rivolgono con insistenza ai nostri operatori del patronato di Pachino; rimostranze e proteste che si spera non degenerino. Per questo chiediamo all’Inps e al Consolato tunisino di attivarsi a più livelli perché il problema possa essere risolto.

Daremo risposte a questi lavoratori e serenità agli operatori che, ogni giorno, svolgono opera di front office nei nostri uffici".