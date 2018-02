La Turchia respinge miliziani filo-assad a Afrin

I miliziani filo-Assad entrati ad Afrin si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di "avvertimento" sparati dall'artiglieria turca, secondo quanto afferma l'agenzia di stampa di Ankara, Anadolu. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confermato che l'artiglieria di Ankara ha respinto un convoglio di milizie filo-Assad dall'enclave curda,suggerendo che i combattenti, a bordo di una dozzina di mezzi, avrebbero agito da soli. Poi Erdogan ha avvertito che la Turchia non consentirà altri "passi sbagliati di questo tipo" in futuro, e chi li farà "pagherà un prezzo alto", e che il tentativo di ingresso dei filo-Assad ad Afrin è un "capitolo chiuso, per adesso". I miliziani filo-governativi erano entrati nell'enclave curda dal vicino villaggio di Nubul, secondo quanto annunciato poco prima dall'agenzia di Damasco Sana. La tv di stato siriana aveva poi riferito di bombardamenti turchi di risposta nella zona, che avevano costretto anche i giornalisti ad evacuare. Secondo la tv, l'artiglieria turca bombarda aree dove è in transito il convoglio di "forze popolari" filo-siriane dirette verso Afrin.