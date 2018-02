Siracusa, operazione al Bronx: tra i sei latitanti c'è Francesco Capodieci

C' è Francesco Capodieci tra i sei latitanti del blitz dei Carabinieri che questa mattina ha smantellato il gruppo di spaccio del quartiere Bronx, a Siracusa.

Capodieci è ritenuto dagli investigatori, il capo del Bronx. La piazza frutterebbe quotidianamente guadagni che si aggirerebbero intorno ai 30.000 euro. Guardagni che andrebbero, secondo quanto sostenuto dagli inquirenti, nelle casse del clan Bottaro-Attanasio.

Non sono ancora noti i particolari dell'operazione di questa mattina e le modalità che hanno consentito a Capodieci, destinatario di un'ordinanza cautelare, di sfuggire alla cattura.

Sulle sue tracce continua l'attività dei Carabinieri, che non mollano la presa e che in queste ore stanno lavorando alacremente per concludere positivamente l'operazione.