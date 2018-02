Belvedere, presenza migranti: Pantano chiede l'intervento del Prefetto

Giorni di tensione a Belvedere secondo quanto riferisce il presidente della circoscrizione, Paolo Pantano.

Domenica 18 febbraio un extracomunitario sarebbe entrato in un locale di via Siracusa dove avrebbe insultato i clienti presenti. Stecca cosa avrebbe fatto poco dopo davanti ad un altro pubblico esercizio della zona. Successivamente un residente, che si ferma con l'auto per dare soccorso ad un uomo riverso per terra, sarebbe stato aggredito da quest'ultimo, riportando lesioni tali da richiedere le cure del pronto soccorso. Sul posto i Carabinieri hanno identificato l'uomo come un ospite della Mater Dei.

Da qui l'appello rivolto al Prefetto al quale Pantano ricorda gli accordi verbali presi nell’incontro del 10 ottobre 2017, che prevedevano l’accoglienza alla Mater Dei solo di 24 donne e bambini privi della figura paterna e mai a pieno regime. Pantano teme che, in assenza di provvedimenti urgenti, altri episodi di questo genere possano far scattare condotte intolleranti da parte dei residenti del quartiere.