Siracusa, duro colpo al gruppo di spaccio del Bronx: 12 arresti. IL VIDEO E LE FOTO

Blitz antidroga questa mattina all'alba da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia.

Destinatari di ordinanze di custodia cautelare, emesse il 13 febbraio dal Gip del Tribunale di Catania, dodici persone ritenute far parte di un sodalizio criminale che opera a Siracusa, e ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Questa mattina, però, erano state annunciate 18 misure cautelari: all'appello mancano 6 nomi. Le indagini, svolte avvalendosi sia di metodi tradizionali che di supporti tecnici, oltre che di collaboratori di giustizia, hanno colpito il gruupo che, secondo gli inquirenti, gestirebbe il traffico e lo spaccio di droga nel quartiere del “Bronx”.

Qui, a qualsiasi ora del giorno, sarebbe possibile acquistare cocaina, hashish e marijuana, attraverso una vera e propria organizzazione, caratterizzata dalla suddivisione dei compiti: alcuni si occupavano di preparare le dosi giornaliere da spacciare, che poi venivano distribuite ai pusher, organizzati in veri e propri “turni di lavoro”; per scongiurare l’intervento delle forze dell’ordine, apposite “vedette” erano posizionate nei punti strategici di accesso al quartiere.

I canali di approvvigionamento del gruppo erano principalmente due: Catania e il Napoletano.

Sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina, 250 grammi di hashish e 7 kg di marijuana.



I destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono:

Carmelo Bianca 26 anni

Mattia Greco 23 anni

Simone Di Stefano 24 anni

Salvatore Aparo 24 anni

Sebastiano Capodieci 65 anni

Carmelo Rendis 33 anni

Giampaolo Mazzeo 42 anni

Corrado Rizza 35 anni

Giulio Spicuglia 50 anni

Salvatore Grancagnolo 44 anni

Ignazio Maltese 30 anni

Carmelo Di Natale 43 anni