Giulio Golia a Siracusa, Le Iene di nuovo a lavoro nel capoluogo aretuseo

"Tornare in Sicilia, anche se per lavoro, è sempre un'emozione". E' questa la frase che accompagna alcune foto dell'Isolotto di Ortigia postate su Facebook dalla "iena" Giulio Golia, sulla sua pagina ufficiale, circa mezz'ora fa.

Apprezzamenti per il caratteristico centro storico, ma c'è dell'altro. Quella parola "per lavoro" non può passare inosservata in una città portata alla cronaca nazionale soprattutto dal programma di Italia Uno, e nota come città con il Comune più inquisito d'Italia.