Rosolini, nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di unità urbanistiche

Pubblicato il bando per l’assegnazione di aree ricadenti all’interno del Piano di insediamenti produttivi.

Possono presentare domanda di assegnazione delle aree le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni di categoria, i soggetti che erogano servizi d’area mediante intestazione ad apposita società, nonché altri soggetti previsti dall’allegato regolamento comunale di assegnazione delle unità urbanistiche.

"Attraverso un lavoro costante e silenzioso stiamo centrando un altro importante traguardo del programma amministrativo. - dichiara il sindaco Corrado Calvo - Ci avviamo a grandi passi verso il completamento degli insediamenti produttivi nell’area appositamente predisposta ed attrezzata è l’ulteriore prova della nostra volontà di dare risposte sia alle attività produttive, sia ai tanti imprenditori ed artigiani che attendono un segnale forte in un momento di stasi del mercato del lavoro. Nei giorni scorsi, con la posa della prima pietra per la costruzione del primo capannone nell’area Pip, abbiamo scritto una pagina storica per la città".