Siracusa, giovedì anticipo di campionato per l'Ortigia con il Brescia

Anticipo di campionato, giovedì 22 febbraio, per il Circolo Canottieri Ortigia che, a partire dalle 15, alla “Paolo Caldarella”, ospita il Brescia terza forza del campionato.

I siracusani, privi di Gianmaria Siani, ancora a riposo dopo il brutto colpo di venerdì scorso a Catania, ritrovano oggi Giacomo Casasola, reduce dalla tre giorni palermitana di Europa Cup con la Nazionale italiana.

"Dovremo giocare una partita accorta – commenta Stefano Piccardo - Saranno necessari ordine e concentrazione in difesa. Loro segnano molto e subiscono poche reti. Giocano un livello di pallanuoto molto alto – continua il tecnico ligure - e dovremo provare a restare in scia. Con Siani fuori e Caruso con un problema al dito della mano, dovremo fare di necessità virtù. Brescia è tra le prime cinque squadre d’Europa e questo la dice tutta sui valori dei nostri avversari. Insomma, si scende in acqua cercando di prendere il meglio da un match come questo".