Siracusa, sindacati: "Piano dei trasporti intermodali per lo sviluppo e il lavoro"

Trasporti e infrastrutture nella Sicilia orientale tema centrale del tavolo tecnico che si è svolto ieri pomeriggio alla Cgil. Un incontro operativo voluto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, con Cgil, Cisl e Uil, a cui hanno preso parte i deputati siracusani all’Ars, oltre al capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Trasporti, Salvatore Lizzio, che ha, fra l'altro, assicurato l’avanzamento dell’iter del progetto di collegamento tra Fontanarossa e Siracusa.

I segretari dei sindacati di categoria e delle confederazioni hanno consegnato ai rappresentanti della Regione (politici e funzionari) un documento in cui vengono evidenziati gli interventi improcastinabili da effettuare, come il Contratto di Servizio con Ferrovie dello Stato, in un’ottica di integrazione dei trasporti fra ferrato e gommato, la costituzione e attivazione della fermata di Fontanarossa, il recepimento e l’applicazione dell’Accordo Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rete Ferroviaria SpA, per mettere a frutto le risorse stanziate per la connessione ferroviaria dei porti Core alla rete nazionale, il recepimento del Decreto Sud, che inserisce le Zone Economiche Speciali, collegate ad una area portuale e il potenziamento dei servizi del Porto grande Crocieristico di Siracusa.