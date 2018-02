Siracusa, arriva il tempo indeterminato per 38 dipendenti Asp

Sono stati stabilizzati, a tempo indeterminato, i primi 38 dipendenti dell'Asp, tutti dirigenti dell’area tecnico-professionale e dirigenti medici di diverse discipline.

L'Asp continuerà nel suo piano di assunzioni dove attualmente sono previsti complessivamente 132 posti destinati alla stabilizzazione per gli anni 2017 e 2018 e 70 per il 2019.

"E’ un momento importante per la nostra Azienda e per tutto il sistema sanitario regionale – dichiara il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di bella – che dà certezza e stabilità di impiego ai tanti professionisti che, con spirito di squadra e di appartenenza pur nella loro precarietà, da tanti anni, alcuni anche decenni, contribuiscono a rendere efficiente la sanità nella nostra provincia. Diamo atto all’impegno del Governo regionale ed in particolare dell’Assessorato della Salute che con i propri atti di indirizzo ci sta guidando nell’applicazione di una legge che punta al superamento del precariato e alla valorizzazione delle professionalità che sono in campo".