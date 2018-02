Siracusa, sisma 90: Zappulla "L’obiettivo rimane il rimborso del 100%"

"Per i tributi del Sisma 90 l’obiettivo rimane il rimborso del 100%" - alza la voce e rivendica la paternità della battaglia per i rimborsi Pippo Zappulla, deputato Nazionale Mdp.

"Io non mi sono ricandidato ma continuerò il mio impegno - dichiara - fino a definita soluzione del problema e posso garantire che il mio partito riproporrà la questione nel nuovo parlamento (a dicembre infatti io ero il primo firmatario dell'emendamento ma a seguire c'era la firma del gruppo)".

Quello che, inoltre, Zappulla chiede ai candidati in corsa è di non trasformare questa vicenda in strumento elettorale.

Intanto, per sabato 10 Marzo è convocata assemblea specifica.