Siracusa, organizzazione scuole: i sindacati chiedono un tavolo tecnico

Non si placano le polemiche sull'incontro che si è tenuto ieri tra alcuni esponenti della Giunta comunale e alcuni presidi di istituti Siracusani.

"Le carenze logistiche e la mancata condivisione delle scelte sul territorio, non possono ricadere sulle famiglie che lamentano una serie incredibile di problemi per l’iscrizione dei propri figli al prossimo anno scolastico. L’Amministrazione Comunale faccia un passo indietro e istituisca un tavolo tecnico urgente che veda presenti, contemporaneamente, tutti i soggetti istituzionali del sistema scolastico cittadino" - dichiarano i tre segretari di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, Paolo Italia, Giovanni Migliore e Mario Rubino".

“Stiamo ricevendo lamentele da parte dei genitori – continuano i tre segretari – L’andamento delle iscrizioni sta subendo una serie di contraccolpi per le troppe indecisioni dell’Amministrazione. L’Ente Comune dovrebbe provvedere alla consegna di locali idonei e muniti di giusta certificazione di conformità alle norme vigenti; naturalmente dovrebbe farlo per tempo e non procedendo con ipotesi a campione.

Invece stiamo assistendo ad una serie di incontri a campione, non accogliendo, invece, le sollecitazioni arrivate da più parti per un tavolo tecnico unico sul tema della razionalizzazione dei plessi".

"Tutto ciò – continuano Italia, Migliore e Rubino – sta creando notevoli problemi nelle scelte di tantissime famiglie e di una serie di possibili disservizi per gli alunni. Prendere visione dell’offerta formativa di una scuola e ritrovarsi poi respinto per eccesso di iscrizioni, rischia di creare non pochi problemi. Si rischia, in qualche caso, l’esodo verso le scuole private per gli alunni e, cosa che come sindacato seguiamo con grande preoccupazione, la perdita di numerosi posti docenti.

Crediamo che i Dirigenti scolastici e lo stesso Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale – concludono i segretari – debbano porsi seriamente il problema che nessuna ingerenza possa limitare, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza e il diritto allo studio, la possibilità di accogliere nuovi allievi nelle scuole pubbliche statali.”

L'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo lancia un altro duro attacco: "Rinnovo all’Amministrazione Comunale di Siracusa l’invito a non occuparsi più della vicenda e a lasciarlo fare al nuovo Sindaco. - continua - Tuttavia, qualora si dovessero ancora ostinare in questa strada intrapresa, consiglio all’Amministrazione Comunale di coinvolgere tutti i Dirigenti scolastici, tutte le sigle sindacali e tutti i Presidenti dei Consigli di Istituto."