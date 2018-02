Siracusa, l'Insolera alla finale del Business Game “Crea la tua impresa”

Anche quest’anno, gli alunni dell’Insolera conquistano, con 5 squadre su 6, la finale del Business Game Strategico “Crea la tua impresa” della LIUC, un progetto di learning by doing, interattivo e innovativo, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e inserito tra le iniziative ministeriali di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il progetto propone, agli allievi del IV e V anno delle scuole superiori, la simulazione di un'azienda virtuale attraverso un vero e proprio gioco tattico-strategico. Le squadre partecipanti sono state chiamate a sfidarsi in quattro prove che hanno richiesto capacità logiche, visione strategica, spirito di gruppo e la voglia di mettersi alla prova.

L’appuntamento per la sfida finale è per giovedì 15 marzo presso la sede dell’Università Cattaneo di Castellanza in provincia di Varese: si sfideranno le 50 squadre finaliste provenienti da tutta Italia. Nelle 4 passate edizioni dello stesso gioco, gli studenti hanno sempre conquistato il podio e lo scorso anno si sono laureati campioni.