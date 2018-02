Siracusa, nuovo corso per volontari della Croce rossa

Si terrà il 23 Febbraio alle 18 nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Siracusa, in via sant’Orsola 12, il nuovo corso di accesso alla componente volontaristica. Possono partecipare tutti coloro che posseggono la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia che abbiano compiuto il giorno della prima lezione il quattordicesimo anno di età.

Il corso prevede lezioni di diritto internazionale umanitario, primo soccorso e organizzazione e funzionamento della Cri.