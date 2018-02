Usa: minaccia strage a scuola, arrestato 13enne del Missouri

Un tredicenne del Missouri è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato una sparatoria in una scuola con un fucile AK-47 in un video postato su social media, secondo quanto riferisce la stampa locale. La Polizia di Republic - la città del Missouri dove il ragazzo è stato arrestato - ha fatto sapere di aver sequestrato armi e altre prove dalla casa dove il ragazzo viveva. L'arresto avviene a pochi giorni dalla sparatoria nella scuola in Florida dove sono rimaste uccise 17 persone. Viene inoltre sottolineato che il video in questione fu inviato ad un'altra persona la sera di venerdì ma non venne segnalato alle autorità prima della serata di sabato. Le autorità sottolineano così l'importanza di segnalare con prontezza in caso di sospetta minaccia.