Siracusa, operazione antidroga in corso dei Carabinieri: diversi arresti al Bronx

Nel mirino l'organizzazione che gestisce il traffico e lo spaccio dei stupefacenti nel quartiere della Mazzarrona, nota come Bronx, a Siracusa. Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Siracusa hanno portato a compimento un'operazione antidroga con diversi arresti: indiscrezioni danno le manette scattate ai polsi di 18 persone. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, è scattata intorno alle 4 e un elicottero ha seguito dall'alto tutti gli interventi. I destinatari delle ordinanze di custodia cautelare sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Importante il lavoro di indagine svolto dagli inquirenti che si sarebbero avvalsi, secondo indiscrezioni, anche delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.



Ci piace ricordare il gran lavoro svolto in questo campo sul territorio siracusano dal giornalista Paolo Borrometi, direttore de La Spia.it, che ha pubblicato diverse inchieste giornalistiche proprio sui gruppi criminali che nel capoluogo aretuseo gestiscono il traffico e lo spaccio di droga. IN AGGIORNAMENTO