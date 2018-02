Siracusa, manifestazione delle frazioni balneari

Sicurezza, illuminazione pubblica e pulizia: sono le tre criticità dei territori a sud di Siracusa alla base della manifestazione di protesta organizzata per sabato 24 febbraio alle 10,30 in piazza Archimede.

La manifestazione "Tutti uniti per il nostro territorio" è organizzata dall'associzione "Io amo Fontane Bianche" insieme a "Raggruppamento Siracusa Sud", vale a dire le associazioni Plemmirio Blu, Plemmyrion, T.F.M., comitato Pane e Biscotti Torre Ognina SR e comitato Pro Arenella. L'intento è quello di denunciare lo stato di abbandono in cui versano tutti i territori a sud di Siracusa, e di reclamare l'attenzione del Comune, del Libero Consorzio Comunale e della Regione.

"I servizi per i quali si manifesta - si legge in una nota - costituiscono un passaggio obbligatorio per la rinascita ed il progresso di Fontane Bianche, nonché di tutte le frazioni a sud di Siracusa".