Noto, aveva in casa piante e semi di marijuana: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di stupefacente. Si tratta di Corrado Smriglio, 41 anni: l'uomo è stato fermato per un controllo e si è mostrato insofferente. Nella sua auto i militari dell'Arma hanno trovato una prima dose e in casa hanno rinvenuto 7 piantine di cannabis indica e circa 600 grammi di semi della stessa pianta, oltre a diverse dosi di stupefacente. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.