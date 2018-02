Siracusa, organizzazione scuole: Garozzo "Concordati aggiustamenti"

Concordati piccoli aggiustamenti sull'organizzazione delle rete scolastica di Siracusa decisi questa mattina durante una riunione tra il sindaco, Giancarlo Garozzo, gli assessori alle Politiche scolastiche e ai Lavori pubblci, Roberta Boscarino e Pierpaolo Coppa, e la dirigente Loredana Caligiore hanno incontrato stamattina il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Emilio Grasso, e dirigenti scolastici delle scuole Archia, Giaracà, Martoglio e Archimede.

"E' stata una proficua riunione operativa, - ha commentato Garozzo - durata circa tre ore e che ha avuto al centro la distribuzione del plessi decisa dalla Giunta, al termine della quale sono stati concordati alcuni piccoli aggiustamenti che formalizzeremo a breve, dopo che avremo ricevuto alcuni dati ancora mancanti".

Su questa vicenda stamattina è nata una polemica per l'esclusione di alcuni presidi. "All'incontro, - controbatte il sindaco - su espressa richiesta dell'Ufficio provinciale, sono stati invitati solo i dirigenti dei comprensivi di una determinata zona delle città, nei quali dopo l'inizio dell'anno scolastico in corso si sono presentate alcune criticità e che sono direttamente o indirettamente interessati alla destinazione del plesso di via Calatabiano, inaugurato lo scorso 5 gennaio e momentaneamente assegnato alla scuola Archia. - e infine conclude - Dunque, nessuna voglia da parte di nessuno, più che mai del sottoscritto, di escludere chiunque poiché il tema della riunione era definito ed era legato solo alle modifiche apportate con la recente decisione della Giunta".