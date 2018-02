Siracusa, Salvo Carnevale nuovo vicepresidente della Cassa Edile

Salvo Carnevale, Segretario Generale provinciale della Fillea-Cgil Siracusa, è il nuovo vicepresidente della Cassa Edile siracusana. Affiancherà l’attuale presidente Paolo Augliera.

Sarà in vigore per un biennio nell'ambito della rotazione tradizionale prevista dallo Statuto. “Siamo al decimo anno consecutivo negativo in tutti gli indicatori del settore, nella provincia di Siracusa - dichiara Salvo Carnevale - La politica è nell'elenco degli assenti ingiustificati sulle risposte al settore e alla dilagante disoccupazione. Serve una sterzata perché l'edilizia non si rilancia con le chiacchiere, ma con un piano di investimenti pubblici e con il rilancio delle grandi opere e, non ultimo, con la resurrezione della ex Provincia, fondamentale nella edilizia scolastica e nella viabilità. Bisogna velocizzare la condivisione delle informazioni e delle banche dati; in questo modo possiamo aggredire le irregolarità che poi si traducono in rischi per la sicurezza e perdita di salario per i lavoratori.”