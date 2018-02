Priolo, sorpreso mentre cerca di rubare 250kg di tubi di zinco: arrestato

Strani movimenti all'interno del cortile di una ditta che hanno fatto insospettire i Carabinieri. Così è stato individuato e bloccato Salvatore Ribera, 39 anni, disoccupato, pregiudicato.

L'uomo è stato sorpreso, in aperta campagna, mentre cercava di rubare 24 tubi di zinco di vario diametro per un peso complessivo di 250 chili. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il materiale è stato interamente recuperato e restituito al proprietario.