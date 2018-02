Siracusa, giovane nigeriana partorisce su pattugliatore della Guardia Costiera: soccorsa e ricoverata all'Umberto I°

Partorisce a bordo del pattugliatore 906 della Guardia Costiera, che l'aveva tratta in salvo nelle acque del Mediterraneo, successivamente madre e piccolo, vengono prelevati da una motovedetta della Guardia Costiera di Siracusa che li conduce fino alla banchina 5 del Porto Grande da dove il 118 li prende in consegna e li porta fino in ospedale.

Lieto fine per un intervento che all'inizio si è presentato come particolarmente delicato, visto che la mamma, una giovane nigeriana, aveva partorito solo pochi minuti prima. Mamma e bimbo hanno ricevuto tutte le cure del caso all'Umberto I°.

Ma questo non è stato oggi l'unico intervento di evacuazione medica effettuato dalla Guardia coostiera: all'alba è giunta alla sala operativa una richiesta per un membro dell’equipaggio, dalla natowarship f.931 di nazionalità belga, in navigazione a largo di Siracusa. Sono scattate le procedure di ricerca e soccorso e sul posto è stata inviata la motovedetta s.a.r. cp 323. Il marinaio belga è arrivato in porto, dove è stato affidato alle cure del personale del 118.