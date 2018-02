Siracusa, seconda edizione di “In Europa…con merito! 2018”

Meritocrazia e trasparenza sono i due principi si cui si basa e si sviluppa “In Europa… con merito!”, l’iniziativa lanciata da Salvo Pogliese parlamentare europeo del PPE-Forza Italia, che permetterà per il secondo anno ai giovani laureati siciliani e sardi di vivere l’esperienza di un tirocinio al Parlamento europeo, remunerato con 1.000 euro al mese e professionalmente qualificante visto che per partecipare a concorsi pubblici al Parlamento europeo, tra i requisiti viene richiesta l'esperienza di stagista, e questo consente di acquisire ulteriori punteggi, nelle istituzioni dell'Unione europea.

L'anno scorso hanno partecipato 203 giovani: in sei hanno avito la possibilità di fare questa esperienza, tra loro anche una giovane di Lentini.

"All’interno di un contesto di grave disoccupazione giovanile come quella che grava sulla Sicilia, che occupa il terz'ultimo posto tra le regioni euroepee ( 57,3%) - afferma il parlamenta europeo - è importante dare un segnale in controtendenza, dando opportunità a chi non si inquadra all’interno di una struttura politica per vivere un’esperienza che può essere assolutamente formativa e propedeutica per un nuovo percorso lavorativo all’interno delle Istituzioni europee. La selezione dei giovani tirocinanti avverrà attraverso un percorso pienamente meritocratico con una prova scritta a cui seguiranno due prove orali in lingua inglese e in italiano. A valutare le prove degli aspiranti tirocinanti sarà un nucleo di valutazione costituito esclusivamente dai professori della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania".

Le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo alle 12, accedendo al sito di Pogliese. I requisiti richiesti sono la votazione minima di laurea 100/110, età inferiore a 30 anni. Sono ammesse laureee di tutte le facoltà, ma verrò data priorità a Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza e Scienze della comunicazione. La prova scritta su test a risposta multipla si terrà ad aprile in contemporanea a Catania, Palermo e Cagliari. A questa seguirà la prova orale. La novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità per i vincitori di partecipare a un corso intensivo di europrogettazione organizzato grazie alla convezione con la Camera di Commercio Italo Belga.

Presenti questa mattina la deputata nazionale Stefania Prestigiacomo, l’assessore regionale Edy Bandiera, Gaetano Penna, segretario provinciale di Evoluzione Civica, Dario Moscato, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Mariella Muti e Nicoletta Piazzese.