Canicattini Bagni, corsa ai fondi statali: 4 progetti al Miur e 3 al ministero dell'Interno

Sono quattro i progetti presentati dal Comune di Canicattini Bagni al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l'obiettivo di reperire fondi per migliorare l'offerta scolastica.

Primo tra tutti è il progetto che riguarda l'adeguamento sismico della scuola media “G. Verga” per un importo d’intervento di 3.200.000 euro. All'interno di questi finanziamento rientra anche la messa in sicurezza dell’edificio di via Umberto – via Garibaldi, più l'adeguamento energetico e climatico con fonti rinnovabili, fotovoltaico e solare termico.

Altri tre, invece, sono i progetti presentati al ministero dell'Interno. A cominciare dalla richiesta di adeguamento strutturale e dell’impiantistica del plesso scolastico “Mazzini” di via Umberto per un importo 1.800.000 euro. Per continuare con il progetto esecutivo, importo 660.000 euro, per l’adeguamento strutturale e dell’impiantistica, oltre all’efficientamento energetico, della Caserma dei Carabinieri di via Vittorio Emanuele.

Ed infine, nell’ambito dei programmi di sviluppo sostenibile, e quindi anche economici ed occupa-zionali, oltre che di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità del territorio ibleo, l’Amministrazione Miceli, in sintonia con la precedente a guida dell’allora sindaco Paolo Amenta, che l’aveva già individuato tra le opere da realizzare, è stato presentato il progetto esecutivo di 2.765.000 euro redatto dall’Ing. Filippo Floramo, per la realizzazione del Parco suburbano di Scocciacoppole, un’area collinare di 9 ettari a sud del centro abitato di Canicattini Bagni, caratterizzata da zone pianeggianti ed altre in discesa.

"I progetti presentati sono tutti esecutivi – ha precisato la sindaca Marilena Miceli".