Siracusa, sisma 90: Sofia Amoddio "L'agenzia delle entrate proceda ai rimborsi"

Che vengano finalmente elargiti i rimborsi del Sisma 90 ai Siracusani, ma anche ai residenti di Catania e Ragusa, da parte dello Stato.

E' questo l'appello che l'onorevole Sofia Amoddio del Partito Democratico porta avanti con gli ex lavoratori Inps, promotori della prima domanda di rimborso.

"In questa legislatura – dichiara Amoddio - insieme all’On Beretta e alla Senatrice Padua, abbiamo portato avanti in Parlamento la richiesta di rimborso per le imposte versate nel periodo 1990/1992 dai soggetti colpiti dal terremoto del 13 e del 16 dicembre 1990 che colpì le nostre province. - continua - Auspico che l’Agenzia delle Entrate, come da circolare datata 26 settembre 2017, abbia già svolto i controlli e le verifiche opportune e che inizi ad effettuare i rimborsi delle somme dovute". "Poiché le somme da rimborsare eccedono le risorse finanziarie stanziate provvisoriamente, l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere, in sede id erogazione, ad un primo pagamento applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute. - e infine conclude Amoddio - Ricordo a tutti i cittadini interessati, che il rimborso sarà attribuito ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che presentarono apposita domanda entro l’1 marzo 2010".