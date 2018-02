Siracusa, presentato il manifesto del 54° Festival al Teatro Greco

Svelato oggi dalla Fondazione Inda il manifesto del 54° ciclo delle Rappresentazioni classiche, il festival di prosa - coma ha tenuto a sottolineare il commissario Pier Francesco Pinelli, più importante d'Italia per numero di spettatori. "Portiamo avanti - ha aggiunto Pinelli - l'idea che è stata di Enrico Le Luciano di realizzare il manifesto attorno ad un'opera d'arte".

L'autrice quest'anno è Lela Pupillo, artista contemporanea molto nota, che ha donato, come i suoi predecessori, il suo bozzetto alla Fondazione: rappresenta una macchia di sangue "che si ripiega su se stessa e che - come ha spiegato il critico d'arte Ornella Fazzina - esprime una tragedia che si attualizza tutti i giorni".

"E' una macchia di acrilico rosso molto liquido che crea molteplici suggestioni - ha spiegato Lela Pupillo - bloccata da una scrittura automatica che rimanda all'uniformità nel tempo delle azioni e delle passioni umane, per cui noi oggi possiamo parlare di attualità della tragedia".

Il progetto grafico è stato invece curato da Carmelo Iocolano.

Il commissario, inoltre, ha anticipato che a marzo saranno rese note delle importanti novità che riguardano il calendario definitivo e ha annunciato l'idea di dar vita, proprio nel salone Lucio Amorelli ad un'esposizione, che metta insieme il materiale di cui è ricco l'archivio dell'Inda con tutte le opere che ogni anno gli artisti contemporanei donano alla Fondazione. A cominciare da quella dell’artista siracusano Paolo Scirpa, autore del manifesto per il 51° ciclo di rappresentazioni.