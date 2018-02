Siracusa, l'arte come strumento di inclusione per alunni: il progetto Tra-me

L'arte come strumento di integrazione e relazione. Di questo si compone il progetto Tra-me, che avrà validità per un anno, e che questa mattina è stato presentato all'Istituto Gagini.

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita degli alunni affetti da autismo da una parte, e dall'altra sensibilizzare tutti gli studenti a creare sempre migliori canali di inclusione e comunicazione.

In quest'ottica sarà realizzato un laboratorio artistico, proprio nei locali del Gagini. I ragazzi durante il laboratorio, dopo un periodo di formazione, seguiti dal supporto dell'Unita Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e della Adolescenza dell'Asp di Siracusa, si prenderanno cura dei bambini autistici.

"Anche quest’anno – ha detto all'apertura dei lavori l'assessore Roberta Boscarino - è partito un importante progetto, Tra-Me. Un forte e significativo segnale di sensibilizzazione, interesse e partecipazione attiva nei confronti di una complessa forma di disabilità. Siamo certi che gli studenti del Gagini, riusciranno a veicolare attraverso i laboratori di pittura, le proprie emozioni, e di arricchire attraverso l'arte, il bagaglio emotivo dei ragazzi a cui questi laboratori sono rivolti. Auspichiamo - ha infine detto l'assessore - che in futuro nascano quante più attività laboratoriali possibili che coinvolgano la vasta gamma delle molteplici disabilità purtroppo presenti nel nostro territorio".