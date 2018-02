Siracusa Risorse, Ugl: "Improponibile la riduzione di servizi e organico"

Improponibili. Così L'ugl definisce le varie ipotesi che circolano sui dipendenti di Siracusa Risorse, quali “ diminuzioni dei servizi con conseguente riduzione dell’attuale Organico".

"I dipendenti della partecipata - scrive Ugl in una nota - sono lavoratori non numeri, la dignità non può e non deve essere calpestata per colpa di chi ha mal governato questa Regione - continua il sindacato - Quindi chiediamo per i lavoratori il massimo rispetto".

L'ugl annuncia che continuerà a lottare a fianco dei lavoratori