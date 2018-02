Vincenzo Vinciullo: "Oltre 1,6 milioni per l’Unione dei Comuni"

Rientra nella legge di stabilità regionale l’assegnazione di contributi per l’anno 2017 destinato al sostegno e all’incentivo dell’Unione dei Comuni, pubblicato sulla Gurs.

"Si tratta di risorse per 1,668,821,64 euro di cui 800.000 quale compartecipazione della Regione Siciliana e la parte rimanente a carico dello Stato" - comunica Vincenzo Vinciullo relatore della legge ed ex presidente della commissione Bilancio all'Ars

"Successivamente all’approvazione della norma regionale - spiega Vinciullo - la notizia dell’emanazione del provvedimento di erogazione del contributo statale per l’anno 2017 a sostegno dell’associazionismo comunale e a favore delle Regioni individuate ai sensi dell’intesa del 9 marzo 2017. - e infine conclude - Finalmente con 10 mesi di ritardo rispetto all’approvazione della Finanziaria 2017, trova applicazione la norma attraverso l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale."