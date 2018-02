Siracusa, auto in fiamme in viale Scala Greca

E' partita a fuoco questa mattina un'autovettura, una Smart, in viale Scala Greca, nella zona bassa del viale.

Proprietario dell'auto è un uomo sulla cinquantina, il quale mentre si trovava fermo al semaforo, ha visto fuoriuscire fumo dal cofano. Impaurito si è subito messo da parte, parcheggiando la propria auto accanto a un'altra macchina. "Nel giro di 20 secondi sono partite le fiamme, poi la colonna di fumo e in pochi secondi la macchina era praticamente distrutta" - spiega a SiracusaPost un uomo che si trovava a passare dalla zona proprio nel momento del rogo.

L'autovettura che casualmente si trovava parcheggiata accanto alla Smart in fiamme ha riportato non pochi danni.

Le dinamiche dei fatti fanno pensare quasi certamente a un guasto al motore. Il conducente non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Il mezzo è stato già rimosso dalla strada.