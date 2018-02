Rosolini, via alle progressioni verticali per i dipendenti

Avviato anche nel Comune di Rosolini l'iter per l’istituto della progressione verticale per il personale dipendente.

La manovra è in risposta al decreto Madia e dovrebbe consentire, per il triennio 2018-2020, di attivare le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo ed altri Istituti correlati. In via di definizione tempi e modalità di attivazione.

"Questa Amministrazione – afferma il sindaco Corrado Calvo - sin dal suo insediamento aveva sempre sottolineato la necessità di dare una svolta definitiva alla risoluzione delle problematiche inerenti il personale, impegnando ogni risorsa necessaria al superamento degli ostacoli di natura tecnica, sindacale e giuridica che fino ad oggi impedivano di procedere alle progressioni verticali e alla realizzazione di nuovi concorsi. In virtù del Decreto Madia, andremo a concretizzare la riorganizzazione della "macchina comunale" riconoscendo le legittime aspettative di tanti dipendenti che attraverso la propria professionalità hanno dato e continuano a dare un contributo decisivo allo sviluppo dell'attività amministrativa della nostra Città. Puntare alla valorizzazione dei propri dipendenti dunque è davvero la migliore strategia per dare servizi sempre più qualitativi ai cittadini".