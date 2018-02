Siracusa, la dog area in Piazza Adda è realtà

Nuova area a Siracusa dedicata interamente agli amici a quattro zampe di ben 600 mq. Si trova in Piazza Adda, accanto al parcheggio recintato, è attrezzata ed è stata stata inaugurata questa mattina, alla presenza del sindaco Giancarlo Garozzo e del consigliere comunale Cosimo Burti.

"L'area - spiega Burti - è nelle disponibilità del Comune dal 1999 perchè la concessione era unica insieme a quella del parcheggio. Non è mai stata utilizzata perchè diventava portale di ingresso per l'accesso a quella che è l'area per i mulini spagnoli successiva, ma facendo degli interventi il comune è riuscito a farsi dare l'autorizzazione di utilizzo da parte della Sovrintendenza. La prima modifica fatta è quella del cancello e della ringhiera, per far sì che i cani possano giocare senza il rischio che possano scappare. Sono stati installati distributori di sacchetti per la raccolta di deiezioni canine, contenitori per raccolta deiezioni, panchine per i padroni e la ciotola con il rubinetto dell'acqua per i cani".

"Peraltro - continua Burti - questa di Piazza Adda è un'area a forte concentrazione di famiglie, per cui pensiamo che l'area cani possa sicuramente essere utile. L'obiettivo è installare un'area cani in ogni quartiere di Siracusa".